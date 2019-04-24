ثعلب يمنع طائرة من الهبوط ورد فعل صادم للركاب

موسكو(صدى):

تسبب ثعلب روسي من الثعالب الحمراء ، بتعطيل طائرة ركاب من الهبوط حيث أعلنت سلطات مطار بطرسبرج بأن طائرة ركاب من طراز بوينج 300 فشلت في الهبوط بمطار ” بولكوفو ” في بطرسبورج؛ بسبب وقوف الثعلب الروسي الأحمر في وسط المدرج، ومواجهاً الطائرة عند هبوطها، مما اضطر قائد الطائرة إلى إعادة رفع الطائرة وإلغاء الهبوط، مما أصاب الركاب بالذعر ونشر الفزع بين السياح الذين أتوا لزيارة معالم بطرسبرج.

وقال ناطق باسم مطار ” بولكوفو ” في تصريحات إعلامية ، إن الطيار اضطر للقيام بدورة أخرى في سماء المطار؛ لتمكين المختصين على الأرض من طرد الثعلب من المدرج الذي عاند فرق الطرد، وظل واقفاً وسط المدرج، إلا أنه بعد محاولات متعددة تم طرده، وأبلغت الطائرة بالعودة استطاعت الطائرة الهبوط الناجح، ولكن الركاب قرروا العودة بعد أن أصابهم الذعر من انتشار الثعالب ببطرسبرج، ووصولها إلى مدرج الطائرات.