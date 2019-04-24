5 طرق للتخلص من الغيرة الزائدة على زوجك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني المرأة الغيورة من مشاكل نفسية، ولكن هذا خطأ، لأن الغيرة هي سمة شخصية موجودة لدى بعض الناس.

وعن طرق للتخلص من الغيرة الزائدة على حبيبك: أولا.. تجنبي المواقف التي تزيد شعورك بالغيرة: الأبحاث الاجتماعية أظهرت أن الأشخاص الغيورين يميلون إلى مراقبة شركائهم، وكلما وصلوا إلى معلومة مهما كانت غير مهمة، تزداد شكوكهم وتساورهم أفكار الغيرة.

لهذا عليكِ مقاومة رغبتك في مراقبة زوجك، والتلصّص عليه، تجنبي حتى محاولة النظر إلى شاشة هاتفه عندما يقترب منكِ، هذا يحميكِ من التعرّض لأفكار تثير غيرتك.

ثانيا.. تفهّمي السبب الأساسي وراء غيرتك:فكري في الأسباب التي خلقت منكِ شخصية غيورة، هل التجاهل هو السبب، أم الشعور بعدم الأمان، أم قلة ثقتك بنفسك؟ الوصول إلى أصل المشكلة يساعدك على وضع الأمور في نصابها الصحيح، والتحكم في مشاعرك.

ثالثا..التواصل: لا أحد يحب الاعتراف بأنه يغار، ولكن الحديث بصراحة مع زوجك عن طبيعتك الغيورة، وأنكِ تملكين هذه المشاعر السلبية، يساعده على التحكم في المواقف التي تشعرك بالغيرة، وبالتالي تتمكنين بمساعدته من السيطرة على مشاعرك.

رابعا.. فصل الغيرة عن العلامات الخطرة:

إن كنتِ تعرفين أن زوجك بصدد مشروع جديد في العمل، فإن قلقك بشأن تأخره في العمل هو مشاعر غيرة، عليكِ السيطرة عليها.

ولكن إن لم يكن هناك سبب لتأخره أو غيابه عن المنزل لليلة أو ليلتين، فإن هذه إحدى علامات الخطر، وعليكِ الحديث معه بصراحة عن الموقف للتوضيح، حينها يمكنك معرفة إن كانت المشكلة حقيقية أم وهمية.

خامسا.. قاومي المشاعر السلبية بالأنشطة الإيجابية:

كلما شعرتِ بأن مشاعر الغيرة على وشك مهاجمتك، قاوميها عبر ممارسة نشاط إيجابي، مثل ممارسة الرياضة، تنظيف المنزل، القراءة، التأمّل، الخروج في نزهة، أو حتى التسكع برفقة صديقة، هذه الأنشطة الإيجابية تصرف تفكيرك عن أفكار الغيرة.