بالفيديو.. إعلامية لبنانية تنتقد حليمة بولند بسبب ” الهوت شورت “

بيروت(صدى):

وجهت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة، انتقادًا حادًا للإعلامية الكويتية حليمة بولند؛ وذلك بسبب نشر الأخيرة صور لها بالهوت شورت على ” إنستجرام ” .

وعن ذلك، قالت ” ظواهرة ” : ” إن هذه الصورة نشرتها صبية تعتبر نفسها إعلامية عظيمة، وإنها تعتبر ماقدمته يدرس ولازم نتعلم منه ” .

وتابعت هجومها على ” بولند ” قائلة: ” حليمة بولند نشرت هذه الصورة وارفقت عبارة تحدي الثلج بالهوت شورت، وتعتبر نفسها إعلامية كيف تكتب هيك شيء، وكيف كمشاهدين تنظرون له لما تقروا هيك تعليق سخيف لا يدل إلا على شخصية واحدة معروفة أكيد ” .

وأضافت ” نسرين ” : ” أنت إعلامية ويوجد أيضاً كبار إعلاميات ولكن لا يوجد عدل فوجودك إهانة بالنسبة للبعض، ولا تقولي يغاروا مني أو ينتقدوني ” .