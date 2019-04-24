عقاب صارم لـ ” قس ” بسبب مشاركة زوجته في مسابقة ملكات جمال

موسكو(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأربعاء، عن نقل خدمة قس أرثوذكسي في منطقة الأورال الروسية إلى قرية نائية، كعقاب على مشاركة زوجته أوكسانا زوتوفا في مسابقة محلية لملكات الجمال، خلال فترة الصوم الكبير في الديانة المسيحية؛ حيث فازت بجائزة ملكة جمال الإغراء في المسابقة.

وأثار هذا الأمر موجةً من الانتقادات، لتنقل السلطات الدينية في الأبرشية بالخبر، خدمةَ القس سيرغي زوتوف من موقعه في كاتدرائية صعود المسيح بمدينة مغنيتو غورسك إلى قرية نائية.

وأعلن كبير الأساقفة فيودور سابريكين، رئيس محكمة الأبرشية، أن ذلك ” خطيئة كبرى عندما تعرِض زوجة كاهن نفسها في مسابقة”؛ قائلا أن سيرغي زوتوف ” لن يُرد اعتباره حتى تتوب زوجته”.