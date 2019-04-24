الأمانة العامة تعلن عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 01/07/1440هـ الموافق 08/03/2019م.

حيث نشرات الأمانة بيان إعلامي على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية .

وجاء في البيان ” تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1672/ل.س/2019 لعام 1440هـ وتاريخ 1440/07/01هـ الموافق 2019/03/08م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ فهد بن أحمد بن نزال البيالي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإدارة محفظة استثمارية والتداول من خلالها لصالح عدد من المستثمرين مقابل عمولة مالية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن هذه المخالفة ” .

وتابع البيان ، ” كذلك يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن ” .