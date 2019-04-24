رجلان يعذبان طفلي صديقتهما تحت تأثير الكحول

خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجلان كويتيان على تعذيب طفلي ” طفلة 7 سنوات وشقيقها 6 سنوات ” صديقتهما المطلقة ، عقب دعوتها لهما للمنزل في جلسة سٌكر لتجاوز صدمة الطلاق ، عقب انفصالها عن زوجها، وانقطاع الود بينهما من زيارة ورعاية للأطفال .

وكشف مصدر أمني بالشرطة الكويتية ، أنه بعد تفاقم تأثير الكحول على الصديقين ، تفننا بأساليب التعذيب بين الملاعق الساخنة، والكولونيا، والسكين وقطعة حديدية، فأحدثا إصابات بالغة في الطفلين، فيما اعتدى أحدهما على الفتاة، والآخر قرر تصوير الواقعة فوتوغرافيا، وهدد الصديقان الأم في حالة إخبارها إي شخص سيفضحان أمرها.

ومن جانبه اكتشف الأب تلك الجريمة، واتهم الأم وصديقيها بالاعتداء على أبناءه، حيث تم إدخالهما مستشفى الجهراء للعلاج.

وعقب القبض على الأم ، اعترفت بما حدث، وقالت في التحقيقات ، إنها أجبرت على ذلك بالإكراه بعد تهديد الصديقين لها، فيما اعترف الصديقان بالتهم المسندة إليهما موضحين أنهما كانا تحت تأثير السكر.