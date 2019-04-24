بالفيديو.. أحلام ترتدي ملابس رياضية ضيقة وتشعل مواقع التواصل 

أبوظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو الفنانة أحلام برفقة الإعلامية فجر السعيد وهما تمارسان تمريناً رياضياً، وسمع في المقطع صوت رجل لم تكشف هويته وهو يشجعهما على التنافس.

وظهرت أحلام في المقطع وهي ترتدي كنزة وسروالاً رياضييين، وتسابق الإعلامية الكويتية على ممارسة تمرين صعود ونزول الدرج بسرعة.

وأشعلت أحلام مواقع السوشيال ميديا،حيث تركز الكثير منها على شكل أحلام، إذ رأوا أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها مثل هذه الملابس.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية جداً على الحسابات التي أعادت نشره على التطبيق. ويشار إلى أن أحلام ردّت في وقت سابق على تعليقات بشأن مهاجمة فجر السعيد للفنانة السورية أصالة.