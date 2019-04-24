زوج سيرين عبدالنور عن مشاهدها الرومانسية مع تيًم حسن: ” قلبي عم بيرافقكُن “

أميرة خالد(صدى):

قرر زوج الفنانة سيرين عبد النور الخروج عن صمته إزاء المشاهد الرومانسية التي تجمعها مع الفنان تيًم حسن في مسلسل ” الهيبة –الحصاد ” والتي بدت جريئة نوعاً ما .

وقال فريد رحمة معلقاً على تتر المسلسل للفنان ” تيًم حسن ” : عالشاشه انت و سيرين قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن .

وردً عليه الأخير قائلاً : تسلم خي فريد الله يوفقك وسيرين ويخليكن لبعض وانشالله يكون النجاح حليفنا .

يأتي هذا بينما فضًلت زوجة “تيم حسن ” إلتزام الصمت إزاء المشاهد المثيرة للجدل ولم تظهر أي رد فعل نحوها .

وكانت شركة الصًباح قد نشرت الأغنية الخاصة بالمسلسل والتي تحمل اسم ” أزمة ثقة” ويغنيها المطرب السوري ” ناصيف زيتون ” ، فيما كشفت عن مشاهد غاية في الرومانسية بين النجمين .