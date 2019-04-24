مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث مروري على طريق الجشة/ العقير

نايف السالم(صدى):

شهد طريق ” الجشة/ العقير ” في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حادث مروري، أسفر عن مصرع شخصان وإصابة سبعة أشخاص.

وفي هذا السياق، أوضح عبدالرحمن السدراني، المتحدث الرسمي للصحة في الأحساء، أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الأحساء وجهت جميع مستشفيات المحافظة برفع درجة الاستعداد.

وأشار إلى أنه تم إرسال فرقة من مركز إسعافي الجفر التابع لصحة الأحساء؛ لمشاركة الجهات المعنية في إسعاف المصابين.