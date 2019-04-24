ميلان يصارع نظيره إنتر لضم مهاجم برشلونة ” مالكوم “

ماجد محمد(صدى):

دخل نادي ميلان الإيطالي في صراع مع نظيره إنتر للتعاقد مع البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان انضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى روما الإيطالي، ولكن حُسِمت الصفقة للنادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة.

وكشفت مصادر إعلامية ، أن اللاعب البرازيلي أصبح على رادار صفقات ميلان الصيفية، بعد أن كان هدفًا أساسيًا لإنتر.

وأشارت، إلى أن ميلان سيعقد جلسة مع ممثلي اللاعب في وجود ليوناردو وباولو مالديني، ثنائي إدارة التعاقدات بالروسونيري.

وكانت فشلت محاولة ميلان من قبل لضم اللاعب في يناير الماضي، بعد طلب برشلونة قيمة لا تقل عن 50 مليون يورو، لأنهم لا يريدون بيع البرازيلي.