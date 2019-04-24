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بالصورة.. حليمة بولند تلزم أحد المشاهير بغرامة فادحة

بالصورة.. حليمة بولند تلزم أحد المشاهير بغرامة فادحة
خالد الظفيري(صدى):

كشفت مجموعة قانونية موكلة عن الإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” تحقيقها انتصار قضائي على أحد مشاهير السوشيال ميديا وإلزامه بدفع غرامة مالية باهظة إزاء الإساءة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وقالت المجموعة التي تسمى ” البحر القانونية ” عبر إنستجرام مع صورة ارفقتها لها : موكلتي الإعلامية حليمة بولند تكسب حكماً بتغريم شخصية مشهورة في السوشل ميديا بعد الإساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسنطالب بمبلغ مالي كبير عن الأضرار الأدبية والنفسية .

من جانبها لم تعلق الإعلامية حتى الآن على المنشور وتنفي او تؤكد صحة الأخبار المتداولة .

وكانت الإعلامية الكويتية قد أثارت ضجة مؤخراً بعدما اعلنت زواج الإعلامي الكويتي “فيصل العجمي ” والفاشينيستا الكويتية المعروفة بـ ” ام ريان ” ، إلا ان ” العجمي ” نفي الخبر لاحقاً .


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