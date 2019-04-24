” التجارة ” تنشر قرار مخالفة لأحكام نظام المحاسبين القانونيين

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار قرار مخالفة مهنية لأحكام نظام المحاسبين القانونيين.

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، قرار مخالفة مهنية بأحكتم نظام المحاسبين القانونيين.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “ ، أن المخالفة صادرة على المواطن عبد المنعم بن محمود بن محمد أمين؛ لعدم التزام بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالمكتب عن عام 2016م.

وأًصدرت الوزارة عقوبة على المخالف بالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة شهر، اعتبارًا من 27/7/1400هـ الموافق 34/2019 م.