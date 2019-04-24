من يزعجهم صوت مضغ الطعام يعانون من هذا المرض

لندن (صدى):

أوضحت دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة ، أن الأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج عندما يستمعون إلى صوت مضغ الطعام ، تختلف أجزاء بها عن أدمغة الأشخاص العاديين .

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الشعور بالانزعاج يرتبط بمرض تطلق عليه تسمية “ميزوفونيا” ويظهر من خلال الانزعاج من أصوات تنفس الآخرين أو مضغهم للطعام أو ضغطهم على مفاتيح لوحة الكومبيتور…

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة يعيشون عادة أعراضاً أخرى مثل القلق وعدم الارتياح والاشمئزاز. ولفت إلى أن الأمور قد تصل إلى حدّ شعورهم بالغضب والكراهية والهلع…

وأفادت بأن المرض قد يشكل لدى بعض المصابين به في حالاته الأكثر خطورة حاجزاً يمنعهم من مواصلة حياتهم الاجتماعية بشكل طبيعي. وقد يدفعهم مثلاً إلى تجنب الذهاب إلى المطاعم أو المشاركة في مناسبات العائلة والأصدقاء.