سبب عدم ظهور التجاعيد على وجهي ميجان ماركل وكيت ميدلتون

لندن(صدى):

أوضحت تقارير، سبب نضارة وجه دوقتا كامبريدج كيت ميدلتون وساكس ميجان ماركل وسيدة أمريكا الأولى السابقة ميشال أوباما ونجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان.

وتلجأ زوجتيّ الأمير وليام وهاري إلى منتج بمفعول البوتوكس لكنه لا يحتوي على هذه المادة، كما أن كيت هي التي نصحت ميجان باستخدامه؛ حيث أنه يساعد على منع ظهور التجاعيد على وجهيهما مع مرور السنوات وأنهما أصبحتا من المستخدمات الدائمات له.

ويناسب هذا حرصهما على التمتع بإطلالة طبيعية وعلى عدم إحداث أي تغيير كبير في مظهرهما، فيما أن النجمة كيم كرداشيان تعتمد طريقة العناية نفسها أيضاً؛ بينما يحتوي هذا المنتج على عناصر طبيعية مؤثرة جداً وتسمح بملاحظة التغيير في 60 دقيقة فقط، ولا يتعدى سعره الـ50 يورو وأنه مضمون النتائج بعد استعماله بثلاثين يوماً.