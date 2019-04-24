إحصائية تضع رونالدو في موقف محرج 

نواف السالم(صدى):

وضعت إحصائية محرجة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ضمن الأسوأ في إيطاليا، وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى في تنفيذ الركلات الحرة.

واعتبرت أن رونالدو هو ثاني أسوأ مسدد للركلات الحرة في الدوري الإيطالي والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا وفرنسا).

واحتل نجم يوفنتوس المركز الثاني خلف كاميلو كيانو لاعب فريق فروسينوني الإيطالي، فاللاعبان عجزا عن تسجيل أي ركلة حرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك رغم محاولاتهما الكثيرة.

ويمتلك أن رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات، مهارات عديدة فوق المستطيل الأخضر، فالنجم البرتغالي يجيد المراوغة وتسديد الكرة من مسافات بعيدة، فضلا عن ضرباته الرأسية المركزة، التي غيرت في أكثر من مرة نتائج مباريات حاسمة.

واشتهر رونالدو بتسديد الركلات الحرة، فقد تميز النجم البرتغالي بطريقته الفريدة في الوقوف قبل تسديد الكرة وفي أسلوب ضربها، ووضعها في الشباك بطريقة تجعل أفضل الحراس في العالم يعجزون عن التصدي لها.