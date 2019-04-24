سامي الجابر يتحدث عن قصة هذه التغريدة وحذف الحساب

الأربعاء 24
أبريل
انت الي شوهت سمعتك محد شوه سمعتك غيرك
ههههههه ابويمن قامط يخاف يشيلون عنه الجنسية
اللي يقول سامي محد شوه سمعتك غيرك لو انت رجال روح وقول له كذا في حسابه لو انت رجال ومن ظهر رجال
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🐪[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 33 دقيقة
انت الي شوهت سمعتك محد شوه سمعتك غيرك
ابونايف[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههه ابويمن قامط يخاف يشيلون عنه الجنسية
زائر[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 5 دقائق
اللي يقول سامي محد شوه سمعتك غيرك لو انت رجال روح وقول له كذا في حسابه لو انت رجال ومن ظهر رجال