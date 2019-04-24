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  3. سامي الجابر يتحدث عن قصة هذه التغريدة وحذف الحساب

سامي الجابر يتحدث عن قصة هذه التغريدة وحذف الحساب




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 693 ] نشر منذ 33 دقيقة

انت الي شوهت سمعتك محد شوه سمعتك غيرك

[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 15 دقيقة

ههههههه ابويمن قامط يخاف يشيلون عنه الجنسية

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 5 دقائق

اللي يقول سامي محد شوه سمعتك غيرك لو انت رجال روح وقول له كذا في حسابه لو انت رجال ومن ظهر رجال

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