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وظائف تقنية شاغرة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

وظائف تقنية شاغرة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
فاطمة المالكي(صدى):

كشف التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ” ™ LinkedIn”؛ عن توفر وظائف تقنية شاغرة بمجال أمن المعلومات، للعمل بالتحالف بمدينة الرياض.

وأوضح أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: أخصائي أمن تقنية المعلومات (Jr. IT Security Specialist): درجة البكالوريوس في أمن المعلومات أو تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة، شهادات مهنية في أمن المعلومات (CISSP – CISA – CISM – SANS – ISO 27001).

وأضاف التحالف، خبرة سنتين في مجال أمن تقنية المعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية؛ كما يحتاج إلى أخصائي أول أمن تقنية المعلومات (Sr. IT Security Specialist): درجة البكالوريوس في أمن المعلومات أو تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو الهندسة أو أي مجال آخر ذي صلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى، شهادات مهنية في أمن المعلومات (CISSP – CISA – CISM – SANS – ISO 27001)، خبرة 5 سنوات في مجال أمن تقنية المعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء 2019/04/24م وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، لافتًا إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي أمن تقنية المعلومات (Jr. IT Security Specialist) عبر الرابط الإلكتروني التالي:
هنا
2- أخصائي أول أمن تقنية المعلومات (Sr. IT Security Specialist): عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا


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