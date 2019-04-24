القويز: لأول مرة نسمح لشركات من خارج المملكة للإدراج في السوق المالية

علي القحطاني(صدى):

أكد محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية أن برنامج الخصخصة من أهم برامج رؤية 2030 لأنها تتعلق بقطاعات اقتصادية كبيرة تحتاج لوقت أطول من أجل عمليات إعادة الهيكلة ونقل ملكيتها للقطاع الخاص.

وقال القوير في كلمته بمؤتمر القطاع المالي إن الهيئة تعمل على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في السماح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية.

وأضاف أن السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب.