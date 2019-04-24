الكشف عن مصير المتهم في قضية قتل العداءة ” فيترانو ” 

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على “ شانيل لويس ” المتهم باغتصاب وقتل العداءة الأمريكية “ كارينا فيترانو ” بنيويورك في أغسطس عام ٢٠١٦.

وأوضح “ لويس ” ، أمام المحكمة أنه لم يقتل العداءة، مبديا أسفه على فقدان أسرتها لها.

وأنكر المتهم خلال الجلسة ارتكابه جريمة القتل بحق الضحية البالغة من العمر ٣٠ عاما رغم وجود العديد من الأدلة والإثباتات على اغتصاب المجني عليها وقتلها.

ولفتت والدة المجني عليها، أن المتهم إنسان شرير وعديم الرحمة، مبينة أنه لم يشفق على ابنتها بعد أن اغتصابها ولم يتركها تعيش.

كما رفضت المحكمة الإفراج الشرطي عن المتهم بعد جلسة محاكمته الأخيرة التي أيدت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة ،