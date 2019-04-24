” المصلح ” يكشف حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء

سالم المطيري(صدى):

كشف الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، اليوم الأربعاء، عن حكم مسح الشخص على حذائه أثناء وضوئه للصلاة، وهو الأمر الذي يشغل بال الكثيرين.

وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ المصلح خلال لقاء أجراه في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إن المسح يكون على الجوارب والخفاف ” الخف” وما في حكمها من الأشياء التي تستر القدم، أما بالنسبة للنعال فعامة العلماء وأهل العلم يرون بعدم جواز المسح عليه.