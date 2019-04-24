” الربيعة ” يكشف أهمية لائحة ضبط الملح بالمخبوزات

نايف السالم(صدى):

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن أهمية اللائحة الجديدة الخاصة بضبط كمية استخدام الملح في المخبوزات التي ستطبق الأسبوع المقبل.

وعن ذلك، قال ” الربيعة ” أن هيئة الغذاء والدواء ستطبق اعتباراً من الأسبوع المقبل، لائحة جديدة على نسبة استخدام الملح في منتجات الخبز.

حيث أوضح أن هذه الخطوة جاءت نظراً لخطورة زيادة استخدام الملح على حياة الإنسان وانتشار أمراض القلب والضغط.

كما حذر من زيادة استهلاك الملح فهو يزيد من احتمالية الإصابة بمرض ضغط الدم، والذي يعد أحد المسببات الرئيسية للوفاة في المملكة.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، قد أكد أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من 1 مايو المقبل، تطبيق لائحة جديدة لضبط نسبة الملح المضاف في المخبوزات، لتكون بمعدل جرام واحد لكل 100 جرام من المنتج النهائي.