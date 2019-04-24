” المسند ” : ” أمطار ربيعية ” الجمعة المقبلة على مدار 5 أيام

سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية استقرار الحالة الجوية اليوم على أنحاء المملكة بشكل شبه عام ، مع استئناف الأمطار الجمعة المقبلة .

وأكد ” المسند ” ان احتمال سقوط الأمطار اليوم ضعيف قائلاً : احتمال سقوط أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مرتفعات عسير قائمة ولكن ضعيفة، والغبار ما زال عالقاً فوق الجزء الجنوبي الغربي من المملكة .

وأضاف أن الجمعة المقبلة تشهد حالة مطرية ربيعية جديدة تتأثر بها المدينة ومكة ،مضيفاً : تأثيرها في منطقة المدينة المنوّرة بالدرجة الأولى ومكة المكرّمة، ثم يوم السبت ذروتها وقوتها، ويُتوقع أن تكون فوق منطقة حائل بالدرجة الأولى، وتستمر الحالة متقطعة أياماً عدة، برفق الأمطار التراكمية المتوقعة لفترة 5 ايام .