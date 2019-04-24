بالفيديو.. شاب يُثير الدهشة باستنشاقه الماء من أنفه و إخراجه من عينه

بكين(صدى):

أدهش شاب صيني يدعى تشانغ ييلونغ متخصص في فنون القتال الجميع، بعدما قام باستنشاق المياه من أنفه وإخراجها من عينه بطريقة غريبة.

ونشرت وسائل إعلام صينية مقطع فيديو يظهر فيه الشاب وهو يستنشق المياه من خلال أنفه، قبل رشها من عينه في اتجاه وعاء زهور.

وأثار تشانغ مزيدًا من الاندهاش، إذ قام بكتابة أو رسم أحرف صينية على قطعة كبيرة من الورق من خلال إخراج ما استنشقه من حليب عن طريق عينه

وعلق تشانغ أنه يتدرب على تلك الحيلة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وقال إنه يستطيع رش السائل من عينه إلى مسافة تصل إلى 1.7 متر، كما قال إنه في البداية.