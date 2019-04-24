بالصور.. مرسيدس AMG تزف بشرى سارة لعملائها بشأن موديلاتها الجديدة 

برلين(صدى):

زفت مرسيدس AMG بشرى سارة لعملائها بشأن موديلات مركباتها الجديدة بداية من 2021، موضحة أن سياراتها ستكون هجينة أو كهربائية.

وكانت AMG قدمت بعض الموديلات الهجينة عالية الأداء بالفعل حالياً مثل سيارات 53 ذات الست سلندرات والهايبركار وان.

وحول الموديلات الأخرى هي GLS المكشوف عنها مؤخراً، والتي تعتمد نسخة 580 منها على محرك AMG تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بثمان سلندرات بالتوازي مع موتور كهربائي 48 فولت، ونتوقع رؤية هذه المولد الهجين في المزيد من السيارات في الأعوام القادمة.

وتعتزم AMG إنتاج المولد الهجين المستخدم في مرسيدس AMG GT الاختبارية بنفس قوته الهائلة 805 حصان، وتمهد هذه السيارة لموديل GT كوبيه بأربعة أبواب المنافس لبورش باناميرا.

ونعلم بالفعل أن AMG تجهز بالتدريج للتوقف عن استخدام محرك V12 الشهير ولكن يعمل مهندسو الشركة على تطوير خيارات لائقة، مثل محرك V8 هجين مع موتور كهربائي في الأمام ليدعم سيارات 65 القادمة للعلامة.