الإعلان عن موعد صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن بداية صرف حوافز معلمي الصفوف الأولية والمكلفين جزئيًا أو كليًا للحافز، وذلك في المرحلة ” الابتدائية ورياض الأطفال ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة ” .

وتشمل أيضًا مشرفي ومشرفات النقل المدرسي في المرحلة الابتدائية، وذلك بنهاية دوام غد الخميس الموافق 20 من شعبان 1440هـ.

وفي ذات السياق، قامت إدارة تعليم القصيم بإصدار تعميم لذات الفئات، أوضحت فيه أن حوافزهم تبدأ بنهاية دوام الاثنين الأول من رمضان 1440هـ.