أعراض تسمم الحمل من ضمنها التورم والصداع 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار الأطباء إلى أعراض تحذيرية من تسمم الحمل، مبينا أن أحد الأعراض الكلاسيكية لتسمم الحمل هو بروتين في البول الذي يحدث عندما تتقلص الأوعية الدموية بسبب ارتفاع ضغط الدم.

ولفت الأطباء إلي أهم أعراض تسمم الحمل منها أولا.. انخفاض كمية البول: يمكن أن يحمل البول علامات أكثر على أن كليتيك تعملان بشكل صحيح، وهو واحد من أشهر علامات تسمم الحمل، إذا لاحظتى أثناء الحمل أنكِ لا تتبولين كثيرًا، فقد يكون ذلك بسبب انقباض الأوعية الدموية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.



ثانيا..التورم: يكون التورم في الوجه واليدين أكثر إثارة للقلق لأن تورم القدمين والأطراف السفلية أكثر شيوعًا أثناء الحمل، ويحدث التورم أثناء تسمم الحمل جزئيًا بسبب انخفاض مستوى البروتين نسبيًا في مجرى الدم ، وأيضًا بسبب تسرب الماء من مجرى الدم إلى الأنسجة.

ثالثا.. الصداع الشديد: الصداع شائع أيضًا في الحمل ، فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت إحدى علامات الإصابة بحالة تسمم الحمل؟ إذا كان شديدًا ولن يذهب بعيدًا ، فقد يكون ذلك أحد علامات تسمم الحمل ، وأظهرت دراسات أن النساء المصابات بتسمم الحمل يتعرضن أيضًا للصداع النصفي ، مما يجعل الأمور أكثر إرباكًا. مع أعراض تسمم الحمل ، يمكن أن يحدث الصداع كنتيجة مباشرة لارتفاع ضغط الدم ، أو بشكل غير مباشر بسبب تورم في المخ.



رابعا.. زيادة الوزن المفاجئ: يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في جسمك إلى زيادة سريعة في الوزن مع تسمم الحمل، حيث أظهرت الدراسات أن زيادة الوزن أثناء الحمل ، خاصة إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، يرتبط بتطوير تسمم الحمل.

خامسا.. حدوث تغييرات في الرؤية: تحدث تغييرات في الرؤية بسبب تورم العصب البصري ، وهو علامة على تورم في المخ الذى يرتبط بتسمم الحمل، حيث أفادت حوالي 25 إلى 50 % من النساء الحوامل بالإصابة بأعراض بصرية بما في ذلك التشويش أو الأضواء الساطعة أو البقع أو الحساسية للضوء ، وهو علامة على تسمم الحمل تستدعى زيارة الطبيب.