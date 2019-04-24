السيول الإيرانية تعيد رفات جندي عراقي مفقود منذ 37 عامًا

وكالات(صدى):

عثرت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، على رفات جندي عراقي فُقد في الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وجرفت سيول قوية رفات الجندي من إيران إلى داخل الأراضي العراقية ليستقر قرب بلدة المشرح في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وكشف مسؤول محلي، إن رفات الجندي العراقي عبد الأمير حاج جبار الجادري، عاد للعراق مع السيول، وتم التعرف عليه من قرص معدني بقلادة معلقة في الرقبة تحمل اسمه، كما عثر على مقتنيات له من قطع نقود وساعة يدوية.