” الإفتاء المصرية ” توضح حكم تأخير الدخول بالزوجة بعد عقد القران

القاهرة(صدى):

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال، مضمونه: ” هل عقد الزواج يستوجب الدخول بعده مباشرة، أم من الممكن أن يتأخر فترة بعد العقد؟ ” .

وقالت الإفتاء في ردها، إن عقد الزواج لا يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردُّ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف وما اعتاده الناس في أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفٍ إعداد احتياجات الزواج.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية.

ونبهت دار الإفتاء، على أن ذلك من الأمور الاتفاقية التي يشترط فيها عدم إضرار أي طرف بالطرف الآخر.