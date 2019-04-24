الأمير منصور بن مشعل اول المرشحين لرئاسة النادي الأهلي
ينوي الأمير منصور بن مشعل الترشح لرئاسة النادي الأهلي، إذ بدأ في تشكيل مجلس إدارته وذلك استعداداً لخوض المنافسة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي الأيام القادمة.
وتأمل الجماهير الأهلاوية أن يوفق ناديها بشخصية يتفق عليها الجميع تمتلك الفكر والمال على أمل إعادة الأهلي لسابق عهده ويعتلي منصات التتويج بعد غيابه السنوات الماضية.
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 30 دقيقة
وبكككككككككككككككككككككككككككككك لا لا
وقرد حظككككككك ..اللي قبلك هجو عنه ..فريق كله نجووووووووووووم لكن…منحوس وحظه ردي ولا يجمل…
اجل فريق يفوز مباراه 5 صفر واللي بعدها يلقم 6 ومن من فريق اقل من اعدي وبنهزم بنص درزن من اضهف الفررررق
هجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج
طععع شور ي بالامير…اشتر صحتك ونشد الامير خالد بن عبدالله عنه