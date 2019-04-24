الأمير منصور بن مشعل اول المرشحين لرئاسة النادي الأهلي

مصطفى الشيخي(صدى):

ينوي الأمير منصور بن مشعل الترشح لرئاسة النادي الأهلي، إذ بدأ في تشكيل مجلس إدارته وذلك استعداداً لخوض المنافسة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة النادي الأهلي الأيام القادمة.

وتأمل الجماهير الأهلاوية أن يوفق ناديها بشخصية يتفق عليها الجميع تمتلك الفكر والمال على أمل إعادة الأهلي لسابق عهده ويعتلي منصات التتويج بعد غيابه السنوات الماضية.