بالصورة: على قطار مصفح..زعيم كوريا الشمالية يتجه إلى روسيا

بيونغيانغ(صدى):

يتوجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى روسيا، اليوم، الأربعاء، على متن قطار مصفح خاص، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

واستقل كيم قطارا خاصا معه وفد رفيع المستوى، مثل رحلته التي قطعها إلى العاصمة الفيتنامية “هانوي”، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فبراير الماضي.

وكان الكرملين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن قمة ستجمع الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، الخميس.