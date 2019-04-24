بالصورة: على قطار مصفح..زعيم كوريا الشمالية يتجه إلى روسيا
يتوجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى روسيا، اليوم، الأربعاء، على متن قطار مصفح خاص، للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
واستقل كيم قطارا خاصا معه وفد رفيع المستوى، مثل رحلته التي قطعها إلى العاصمة الفيتنامية “هانوي”، للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فبراير الماضي.
وكان الكرملين، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن قمة ستجمع الرئيس فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، الخميس.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2788 ] نشر منذ 1 ساعة
المطبج مو بسيط
يعيد ذكريات هتلر وقطارة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72788 ] نشر منذ 49 دقيقة
قادح ابو خدود ورديه ، تسلم خدوده ,,
,, ما اظنه حرك القطار إلا لتعبئة البطاريات وتحريك الاجزاء المتحركه عن الصداء ، والإستمتاع باالتمشيه ,,
,, اما انه بيتفق على شي ، لا اعتقد ذالك ..
,, الرجال براسه موال ويعرف ما احد يوافقه عليه وماضي في تسليح بلاده وحمايتها ، وهذا اللي يعجبني فيه ,,
,, تسلم خدوده و وروده الجميله ,,