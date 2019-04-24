مشعل السديري يروي موقفا مع طبيب نصحه بشرب ” النبيذ ” لإطالة العمر
تحدث الكاتب مشعل السديري، عن موقف مع طبيب غير مسلم أراد منه أن يمارس الغناء ويشرب الخمر من أجل أن يحصل على حياة أطول.
وأوضح السديري أنه دخل في نقاش عن طول العمر مع أحد الأطباء من غير المسلمين، ليقول له الطبيب: ” غنِّ يا مشعل وتابع الغناء، حتى لو سدّ أفراد عائلتك آذانهم بأيديهم، لأن الغناء ربما أطال عمرك ” .
وأشار السديري إلى أنه انزعج واندهش من نصيحة الطبيب ،قائلا: ” عندما لاحظ هو امتعاضي، أراد أن يخفف من كلامه، لهذا سألني: أليس في الدين الإسلامي مقولة: إن الضرورات تبيح المحظورات ” .
وأضاف: ” رددت عليه: وهذه ليست من الضرورات، وإنما هي من الموبقات، وأنا بحول الله لن أتعاطاها حتى لو أنها أوصلت عمري إلى عمر لُبَد ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25256 ] نشر منذ 58 دقيقة
النبيذ غير الخمر
النبيذ يعمل من العنب واما الخمر من مواد اخرى يضاف لها محلول الكحول وهذا يدمر الكبد لو استمر الانسان على شربه
النبيذ مفيد لتنقية الدم و فتح الشرايين وبعض الاطباء ينصح بتناول النبيذ بعد اجراء عمليات القصدره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72782 ] نشر منذ 32 دقيقة
فيك الخير ,,