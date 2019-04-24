بالفيديو.. تعليق نجوى كرم على اتهامها بتقليد جينفر لوبيز

أميرة خالد(صدى):

علقت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن نفسها، على اتهامها بتقليد النجمة العالمية، جينفر لوبيز، في أغنيتها الجديدة ” ملعون أبو العشق ” .

وأكدت كرم أن الفكرة لم يتم اقتباسها أو تقليدها من أي عمر آخر، قائلة: ” نحن الفكرة طلعت من عنا ما شفنا حدا.. وإذا شفنا حدا ما في مشكلة.. قد ما الأغنية صادقة ضربت هالاقد وحبوها الناس ” .

وأضافت أن السبب الحقيقي لنجاح هذا الكليب هو مصداقيته وعفويته، معلقة: ” وكل يوم بتعمل مليون مشاهدة، وهادا الشي أنا ما حسبتوا كتير بس حسبتوا شوي إنه الناس بتحب العفوية والحقيقة ” .