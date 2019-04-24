الهلال يصل الرياض حاملا الفوز..ويستعد لمران مغلق اليوم

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق الهلال منذ قليل، إلى الرياض، ومن المقرر أن يؤدي اللاعبين مرانًا مغلقًا مساء اليوم الأربعاء.

وكان نادي الهلال، قد حقق فوزًا ثمينًا على الاستقلال الإيراني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتصدر الهلال مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط بعدما فاز في ثلاث مباريات وخسر واحدة.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 6 مايو، حيث يلتقي الاستقلال مع الدحيل في طهران، والهلال مع العين في الرياض.