الجهني: رمضان يوم الاثنين وسيكون 29 يومًا فقط

نايف السالم(صدى):

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، زياد الجهني، أن تكون غرة شهر رمضان المبارك يوم الاثنين بعد القادم الموافق 6/5/2019 وعدد أيامه 29 يوماً.

يذكر أن إمارة مكة المكرمة بدأ استعداداتها لاستقبال شهر رمضان؛ حيث تفقد نائب أمير مكة الأمير ‫بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، جاهزية مرافق المسجد الحرام، وقام خلال الجولة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين، تفقد سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها التوسعة والساحات والمصاطب ونفق جرول.

كما اطلع على آخر المستجدات في الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، والتي تشمل استكمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من 5 أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 مترا وشاشات إرشادية وتعليمية.