بالفيديو.. أعداد كبيرة من منسوبي ” الخطوط ” تستقبل عائلات ملاحيها هاني وجعفري بتفجيرات سيرلانكا

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أعداد كبيرة من منسوبي الخطوط السعودية؛ في استقبال عائلات فقيدي الوطن، الملاحين أحمد الجعفري وهاني عثمان اللذين توفيا إثر الاعتداء الإرهابي في سريلانكا.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، نعت، اليوم الثلاثاء، اثنين من منسوبيها؛ راحا ضحية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة السريلانكية كولومبو صباح الأحد الماضي.

وكتبت الخطوط السعودية في بيان نشرته في موقعها بـ ” تويتر ” : “ إلحاقاً لتصريح المتحدث الرسمي للخطوط السعودية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بشأن التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، والذي تضمن تعذر الاتصال باثنين من الملاحين مع تواصل الجهود الحثيثة بالتعاون مع سفارة المملكة في سريلانكا للوصول إليهما فقد تم التأكد من وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة. ”