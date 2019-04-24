  • الثلاثاء 23

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مواطنون يطالبون بحظر لعبة بابجي

مواطنون يطالبون بحظر لعبة بابجي

مواطنون يطالبون بحظر لعبة بابجي
عادل الحربي(صدى):

طالب مواطنون بحظر لعبة بابجي بعد أيام من قرار مجلس النواب العراقي بالإجماع على حظر اللعبة التي تحض على الكراهية.

وتفاعل المواطنون مع هاشتاج ” نطالب حظر ببجي بالسعوديه “، وتصدر قائمة الأكثر تداولة في المملكة على تويتر.

في حين طالب مدونون آخرون بعدم حظرها، ورفضوا المبادرة بحجة أنها لعبة للتسلية ليس إلا، ولا خطر منها على الأطفال.

وحذر أطباء علم النفس من تأثير اللعبة على الأطفال مؤكدين أنها تولد العنف لديهم.


الوسوم:

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *