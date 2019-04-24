بالصور.. شؤون المسجد النبوي تبدأ فرش الحرم القديم بالسجاد الجديد

نايف السالم(صدى):

بدأت وكالة شؤون المسجد النبوي، مساء الثلاثاء، بفرش الحرم القديم بالسجاد الجديد.

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ بندر الحسيني أنه تم وصول السجاد الأخضر الفاخر المعلم بإستقامة الصفوف والمصنوع صناعة وطنية للمسجد النبوي حيث تمت معاينته من قبل المختصين والتأكد من مطابقته للشروط والموصفات المطلوبة من قبل لجنة فحص ومعاينة السجاد والمدات للمسجد النبوي.

وبين انه جاء بمتابعة وحرص وإهتمام فضيلة وكيل الرئيس العام الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وإنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-، والتي جاءت وفق المواصفات التي أقرها معالي الرئيس العام في عملية أختيار الفرش المناسب لقدسية المكان والذي يراعي أعلى المعايير، والتي تساهم في جمالية المكان .