انتشار أسراب ” الدبا ” في وادي الخويش بشقراء

علي القحطاني(صدى):

انتشرت أسراب ” الدبا ” (صغار الجراد) في شعيب الخويش الجنوبي شمال أشيقر بمحافظة شقراء.

وجاء ذلك نتيجة هطولات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث أرجع البعض سبب انتشار صغار الجراد إلى غزارة الأمطار التي هطلت على المنطقة، والبعض الآخر أكد أن سبب انتشاره يعود لإبادة الطيور الموسمية التي تتغذى عليه والصيد الجائر خلال السنوات الأخيرة.

ويمكن الوصول لمكان انتشار ” الدبا ” بالتوجه مع طريق (شقراء أشيقر أم حزم) وعند الوصول لشعيب الخويش الجنوبي، بعد قطع ٧٣ كلم تقريباً، يتم الاتجاه براً مع الوادي جهة الغرب، وبعد ٤ كلم تقريباً تظهر تلك الأسراب في الوادي وعلى الأشجار.