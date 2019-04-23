وعد فأوفى.. ولي العهد في تصريح قديم: ثأر ولدك عندي

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء حديث سابق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفظه الله وهو يتحدث عن الإرهاب.

وقال ولي العهد : الإرهاب والتطرف شوّه صورة الإسلام، وسنلاحقه حتى يختفي تماماً من على وجه الأرض ».

وأضاف سموه : الإرهاب كان يعمل بنشاط في دولنا خلال السنوات الماضية، وسنعمل على التنسيق حتى نتمكن من القضاء عليه.

في حين تداول النشطاء مقطع فيديو، آخر يتضمن تسجيلاً صوتيًّا لصاحب السمو الملكي ولي العهد، وهو يعزي والد أحد ضحايا العمليات الإرهابية التي حدثت سابقًا، ويؤكد له: ” أنا أبيك تعرف حاجتين: حق ولدك عندي بأخذه من كل إرهابي ومتطرف في البلد “.

وكانت وزارة الداخلية قد نفذت اليوم حُكْم القتل تعزيرًا، وإقامة حد الحرابة في ٣٧ جانيًا، في كل من مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم وعسير)؛ وذلك لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف، وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية.