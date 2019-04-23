بالفيديو.. متضرر من مكاتب استقدام الخادمات: بعد دفع 10 آلاف ريال اكتشفت هروب الرجل

عادل الحربي(صدى):

روى عبدالرحمن العتيبي، متضرر من مكاتب استقدام الخادمات، قصته مع أحد هذه المكاتب.

وقال عبدالرحمن خلال برنامج ” تم ” ، إنه ذهب لمكتب استقدام خادمات معروف، وقدم أوراقه ووقع عقد معهم، مضيفًا: ” قالولي خلال شهرين أو 3 أشهر هتكون موجودة عندي، وألزموني بدفع المبلغ كامل لتوقيع العقد. ”

وتابع ” العتيبي “: ” دفعت 10 آلاف و500 ريال، وقالولي يومين ونكلمك عشان تيجي تختار واحدة من الفلبينيات، واستنيت أربع أيام ولم يكلمني أحد، ذهبت للمكتب وجدتهم قافلين، روحت يوم تاني وتالت ونفس الحال، فذهبت للشرطة، لأن الرجال هرب. ”

وأضاف: ” عند ذهابي إلى مركز الشرطة تفاجأت بكمية الشكاوى على المكتب، وبعد البلاغ حتى الآن لم أتوصل إلى حل. ”

فيديو | عبدالرحمن العتيبي يروي قصته مع أحد مكاتب استقدام الخادمات. #تم_والعمالة_المنزلية_في_رمضان pic.twitter.com/LPXK8yCZe8 — برنامج تم (@TammTalkShow) April 23, 2019