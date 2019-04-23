إنقاذ مواطنة وجنينها من خطورة المشيمة الغارزة و توليدها بسلام في جدة

جدة(صدى):

نجح أطباء و استشاريو النساء و التوليد في مستشفى شرق جدة، في إنقاذ حياة سيدة سعودية حامل في الثامنة و الثلاثين من عمرها هي و جنينها بعد أن قاموا بإجراء عملية قيصرية لها و توليدها بصعوبة بالغة لكونها راجعت المستشفى للولادة و كانت مشيمتها غارزة في المثانة.

وأوضحت رئيسة قسم النساء و التوليد بمستشفى شرق جدة الدكتورة نادية الحازمي، أنه عند قيام الأطباء في القسم بفحص حالة السيدة و التأكد من وجود المشيمة الغارزة، مما تطلب وجود إستشاري أوعية دموية و إستشاري مسالك بولية من المستشفى للمشاركة في العملية القيصرية، حيث أحتاجت المريضة لنقل أربع وحدات دم خلال العملية، كما أضطر الأطباء في هذه العملية إلى إستئصال الرحم للسيدة بهدف إنقاذها و جنينها و قد تحقق ذلك بفضل الله و عنايته.

وأشارت الحازمي، إلى أن الأم ومولودها قد غادرا المستشفى بصحة ممتازة و أن هذا المولود يُعد الخامس للسيدة التي حزنت لإستئصال رحمها إلا أنها كانت راضية بقضاء الله و قدره و لتأكدها بأنه لم يكن أمام الأطباء سوى هذه الطريقة لإنقاذ حياتها و حياة جنينها و لا سيماً و أن عمليات المشيمة الغارزة تعتبر من العمليات عالية الخطورة و لا يتم عملها إلا في مستشفيات تخصصية و قد رفضت بعض المستشفيات إستقبال الحالة خوفاً من خطورتها .