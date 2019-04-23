كاتب: نقص الخدمات في مربة علامة استفهام.. وأمانة عسير تعدد المشاريع (فيديو)

أبها(صدى):

أكد الكاتب الصحفي عيسى الربعي، أن مركز مربة يعد موقع مهم يعلى مستوى منطقة عسير فهو البوابة الجنوبية الغربية للمنطقة، إلا أن نقص الخدمات فيها يشكل علامة استفهام.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير، ماجد الشهري، أن الخدمات المقدمة في مربة تحظى باهتمام كبير من أمير المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قائمة حاليًا في المركز.

وأضاف أن المشاريع تتضمن ” سفلتة وإنارة في المخطط الحكومي والذي وصل الإنجاز فيه إلى 90%، وكذلك مبادرة رئيس البلدية بإنشاء حديقة عامة وسيتم الانتهاء منها في القريب ” .

وأشار إلى أن هناك مشاريع تم الانتهاء من دراستها وهي عبارة عن حديقتين، كما تم قبل أسبوع اعتماد مشروع صيانة الطقات القديمة وسيستمر لمدة 3 سنوات.