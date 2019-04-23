أمير مكة يوافق على إقامة 4 متاحف

نايف السالم(صدى):

وافق أمير مكة خالد الفيصل، على إقامة 4 متاحف، أحدهم موسمي في مقر شركة جبل عمر بالعاصمة المقدسة تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة لدى ترؤس سموه اجتماعًا بحضور نائبه بدر بن سلطان.

تتمثل المتاحف المزمع إقامتها: الجلال والجمال الذي يعنى بأسماء الله الحسنى، الخلق العظيم الذي يعرض سيرة وأخلاق النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام (معالم المسجد الحرام.

بالإضافة إلى : (معرض أصحابي) الموسمي، ويهتم بسير الصحابة رضي الله عنهم.

وتهدف المتاحف لـ: إثراء الثقافة المعرفية تعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار، ستنفذها شركتي سمايا الاستثمارية وجبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.