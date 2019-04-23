وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة في شركة أمازون بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أمازون العالمية المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير.

وأوضحت أن الوظائف للعمل بالشركات التابعة لها، في محافظة جدة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– مدير قسم المشتريات (Procurement Category Manager).

– مدير البيئة والصحة والسلامة (EHS Manager).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــــــا.