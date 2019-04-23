بالفيديو.. استشاري: تأخير القسطرة يؤدي إلى بتر الساق

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد الطوالة، استشاري القسطرة، أن غالبًا ما يحدث بتر للقدم في حالة تأخير القسطرة سواء من المريض أو الطبيب.

وأكد خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه يجب على كبار السن ومرضى السكري عمل فحص لتدفق الدم بشكل سنوي، مضيفًا أن من أهم عوامل ضعف التروية (تدفق الدم):الضغط، والسمنة، وزيادة الدهون، والتدخين.

وأشار إلى هناك مرضى بالغرغرينا يرفضون البتر، موضحًا أن أغلب المصابين في المملكة يكون في أقدامهم بنسبة 98%.

"غالبًا في هذه الحالة يبتر"

هذا ما يؤكده الدكتور محمد الطوالة؛ فما هذه الحالة؟ وكيف يصل إليها المريض؟! حديث الدكتور الطوالة مدعّم بصورة لقدم مريض من هذه الحالة.#الغرغرينا

موضوع الحلقة مع #داود_الشريان

حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/22vTA6J390 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 23, 2019

على كبار السن ومرضى السكري عمل فحص لتدفق الدم بشكل سنوي.

كما أن من أهم عوامل ضعف التروية (تدفق الدم):

الضغط

والسمنة

وزيادة الدهون

والتدخين.#الغرغرينا

موضوع الحلقة مع #داود_الشريان

حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/QJJF6Bq4BD — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 23, 2019