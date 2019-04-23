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بالفيديو.. استشاري: تأخير القسطرة يؤدي إلى بتر الساق

بالفيديو.. استشاري: تأخير القسطرة يؤدي إلى بتر الساق
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور محمد الطوالة، استشاري القسطرة، أن غالبًا ما يحدث بتر للقدم في حالة تأخير القسطرة سواء من المريض أو الطبيب.

وأكد خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، أنه يجب على كبار السن ومرضى السكري عمل فحص لتدفق الدم بشكل سنوي، مضيفًا أن من أهم عوامل ضعف التروية (تدفق الدم):الضغط، والسمنة، وزيادة الدهون، والتدخين.

وأشار إلى هناك مرضى بالغرغرينا يرفضون البتر، موضحًا أن أغلب المصابين في المملكة يكون في أقدامهم بنسبة 98%.


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