الإعلان عن مشاريع ترفيهية لسكان الأحساء

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة “ مشاريع الترفيه السعودية ” المملوكة بالكامل لـ ” صندوق الاستثمارات العامة ” ، قبل قليل، عن عدة مشاريع ترفيهية لسكان المنطقة الشرقية والتي كان من بينها مشروع إنشاء مجمع ترفيهي ضخم بمحافظة الأحساء.

وجاء ذلك خلال حفل تدشين مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأعلنت الشركة خلال حفل التدشين عن خططها لتطوير البنية التحتية الترفيهية للمنطقة الشرقية والتي ستعمل على تعزيز الإستثمارات المستدامة في قطاع الترفيه.