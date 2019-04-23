التعليم تدعو منسوبيها للتسجيل في برامج اللغة الصينية

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة التعليم، منسوبيها ومنسوباتها الذين لديهم القدرة على التدريب في مجال التعريف ببرامج اللغة الصينية، إلى تسجيل بياناتهم في موعد أقصاه بعد غدٍ الخميس.

وأصدرت وزارة التعليم، تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم ولجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، لحثِّهم على التسجيل في حال وجدوا في أنفسهم القدرة على التدريب في مجال التعريف ببرامج اللغة الصينية.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كان قد دشّن في نهاية مارس الماضي، إدراج اللغة الصينية في التعليم بمقر الوزارة، وقال إنّ إدراج اللغة الصينية في مراحل التعليم المختلفة توجُّه نابع من الرغبة في تنويع أدوات اللغة في التعليم.