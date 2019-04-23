بالصورة.. بعد مرور 5 أسابيع.. امرأة تكتشف حملها في خاتم ماسي

لندن(صدى):

اكتشفت سيدة إنجليزية أنها حامل في خاتم ماسي، حيث شاهدته كذلك أثناء الفحص الطبي بعد مرور خمسة أسابيع فقط من الحمل.

وخضعت السيدة لفحص طبي بعد مرور خمسة أسابيع من حملها وظهر الطفل في أشعة “ السونار ” على شكل خاتم ماسي، واعتقدت الأم أن جنينها أراد بهذه العلامة أن يخبرها بأنه سيكون بخير.

وقالت الأم: “ أصبت بالدهشة عندما رأيت طفلي هكذا وقد أجريت هذا الفحص المبكر لأنني خشيت أن افقده مثلما فقدت قبل ذلك طفلا آخر والآن أنا لا أستطيع الانتظار وأود مقابلة صغيري الماسي. ”