بالفيديو.. طلعت حافظ : مؤتمر القطاع المالي استحدث آليات جديدة

علي القحطاني(صدى):

أوضح طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، اليوم الثلاثاء، الهدف من مؤتمر القطاع المالي.

وقال حافظ خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية التي يكتنزها القطاع المالي في المملكة.

وأضاف :مؤتمر القطاع المالي في المملكة استحدث آليات جديدة مثل ” غرف الابتكار ” و ” نقاش الخبراء “.