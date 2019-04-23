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بالفيديو.. طلعت حافظ : مؤتمر القطاع المالي استحدث آليات جديدة

بالفيديو.. طلعت حافظ : مؤتمر القطاع المالي استحدث آليات جديدة
علي القحطاني(صدى):

أوضح طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، اليوم الثلاثاء، الهدف من مؤتمر القطاع المالي.

وقال حافظ خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية التي يكتنزها القطاع المالي في المملكة.

وأضاف :مؤتمر القطاع المالي في المملكة استحدث آليات جديدة مثل ” غرف الابتكار ” و ” نقاش الخبراء “.


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