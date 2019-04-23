بالفيديو.. استشاري: الغرغرينة تبدأ بألم أو جرح بسيط.. ويحذر من الطب العشبي

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور محمد الطوالة، استشاري القسطرة والأشعة التحليلة، أن الغرغرينة تعني موت الأنسجة نتيجة عدم وصول الدم إليها، إذ تتحول إلى اللون الأسود.

وأشار خلال لقائه ببرنامج داوود الشريان، إلى أن أعراضها تبدأ بشعور المريض بألم في أقدامه، ثم يتطور الألم وهو في وضع الراحة، مضيفًا أن الألم يكون حاد جدًا.

وأكد أن أكثر حالات الغرغرينة تحدث في القدم وليس في اليد، مؤكدًا أن ” أغلب الناس للأسف يجونا في حالات متقدمة ” .

وأفاد بأن معظم هذه الحالات تذهب إلى الطب الشعبي أو لغير المختصين لعلاجهم من هذا الألم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وتطورها، مضيفًا : ” نرى مآسي، يجونا ناس ماخذين أعشاب ما يعرفون مصدرها ” .

وحذر ” الطوالة ” مرضى السكري والضغط ومن هو فوق سن الأربعين، مؤكدًا أن الأمور تبدأ بجرح بسيط في الرجل ثم تتطور بعد ذلك، ناصحًا بالكشف عند طبيب مختص في حالة حدوث جرح بسيط.

وأضاف: ” عند أي إصابة؛ على المريض أن يراجع مختصي جراحات الأوعية الدموية أو القسطرة ومركز السكري ” .

د. محمد الطوالة يتحدث عن أعراض الغرغرينا وبخاصةٍ أول عرض للغرغرينا ..

فما أول تنبيه من القدم عند الإصابة بالمرض؟#الغرغرينا

موضوع الحلقة مع #داود_الشريان

حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/prOEeiHPx4 — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 23, 2019

د. محمد الطوالة:

"أغلب الناس للأسف يجونا في حالات متقدمة"

ويذكر أن معظم الحالات تذهب للطب الشعبي، أو إلى غير المختصين الأمر الذي يفاقم الحالة ويطورها.#الغرغرينا

موضوع الحلقة مع #داود_الشريان

حصريا على قناة #SBC pic.twitter.com/08LpnE9fyH — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 23, 2019